Миру грозит страшная катастрофа: ученый дал жуткий прогноз на 3 мая

В пятницу, 3 мая, мир могут потрясти сверхмощные землетрясения мощностью до более 8 баллов по шкале Рихтера.

С таким прогнозом выступил ученый из Нидерландов Франк Хугербитс.

По его словам, причиной землетрясения станет то, что Меркурий, Венера и Солнце выстроятся определенным образом, и создадут мощное гравитационное притяжение, что негативно повлияет на Землю, и повлечет движение тектонических плит.

По расчетам Хугербитса, который называет себя аналитиком геометрии планеты, землетрясение может иметь силу более 8 баллов по шкале Рихтера и повлечет разрушения по всей планете

Ученый отмечает, что кроме значительных разрушений, землетрясение вызовет серьезный экономический кризис, а также приведет к невероятному количеству жертв.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как супервулкан в Йеллоустонском национальном парке сжигает деревья вокруг себя.