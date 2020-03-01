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Прототип корабля Илона Маска взорвался на испытаниях: опубликовано видео

воскресенье, 01 марта 2020, 00:12
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В пятницу, 28 февраля, в штате Техас при проведении испытаний взорвался демонстратор перспективного космического корабля Starship от компании SpaceX.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале "NASASpaceflight".

Инцидент произошел при заполнении аппарата Starship SN1 жидким азотом.

Испытания проводили возле деревни Бока-Чика, штат Техас. В какой-то момент аппарат лопнул, подскочил вверх, упал и взорвался.

В ноябре прошлого года нечто похожее произошло с другим демонстратором технологий Starship — аппаратом Mk1. Тогда ему оторвало верхнюю часть корпуса. Сообщалось, что для предотвращения таких инцидентов инженеры внесли в конструкцию Starship SN1 некоторые улучшения.

Напомним, Starship должен стать второй ступенью перспективной системы SpaceX, получившей название Big Falcon Rocket. Ее рассматривают в качестве инструмента для доставки грузов и колонистов на Марс и к Луне. Аппарат Starship станет самым большим в мире пилотируемым космическим кораблем. Как и первая ступень комплекса BFR, он будет многоразовым.

Как ранее сообщал "Апостроф", компания SpaceX планирует провести первый коммерческий старт космического корабля Starship уже в 2021 году.

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