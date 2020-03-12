RU  UA  EN

четверг, 12 марта
  • НБУ:USD 25.80
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 марта

19:18
В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса: что известно про зараженных
19:18
В посте о коронавирусе Том Хэнкс показал перчатку, но дело не в болезни - это фишка его Инстаграма Lime
19:02
5 лучших оптических иллюзий, которые до сих пор сводят с ума соцсети Lime
18:59
В Запорожье простились с девочкой, трагически погибшей в парке: опубликованы фото
18:54
Водитель чудом выжил в огненном ЧП под Одессой: фото и видео
18:51
Как коронавирус убивает человека: врачи показали жуткие посмертные фото
18:28
В Китае обнаружили роскошную древнюю гробницу: опубликованы фото
18:21
Работа пунктов пропуска в Украине и рейсы в Италию: появились скандальные подробности
18:10
Что если бы герои "Друзей" повстречали себя молодых: 5 забавных фото к перезапуску сериала Lime
17:56
"Квартал 95" сменил на "Рассмеши комика" не только судью, но и ведущего - кто заменил Ласточкина Lime
17:54
Смертельное ДТП с украинцами в Словакии: момент трагедии попал на видео
17:49
В Киеве жестоко избили известного врача: фото и видео момента нападения
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Китае обнаружили роскошную древнюю гробницу: опубликованы фото

четверг, 12 марта 2020, 18:28
переглянути новину українською

Археологи в провинции Шаньси на севере Китая обнаружили гробницу представительницы благородных кровей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс russian.china.org.cn.

Такая находка на данный момент считается крупнейшей из усыпальниц династии Восточная Чжоу (770-256 гг. до н.э.), которые были обнаружены в провинции. Данная гробница длиной 14,3 м и шириной 13,5 м была обнаружена на кладбище Цюцзячжуан.

Археологи изучили структуру и особенность захоронения и сделали вывод, что в ней может быть похоронена жена одного из князей царства Цзинь, которое было вассальным государством в эпоху династии Восточная Чжоу.

Гробницу разграбили расхитители, но там еще остались более 1700 реликвий: небольшая посуда и инструменты, изготовленные из различных материалов, таких как керамика, медь, железо, золото, нефрит, камень и кость. Найденные ценности имеют очевидные культурные особенности позднего периода правления царства Цзинь.

Отмечают, что ранее на том же кладбище также были найдены пять крупных групп усыпальниц, каждая из которых состояла из трех гробниц.

Исследователь из Института археологии провинции Шаньси Тянь Цзяньвэнь заявил, что в них могут быть похоронены князь царства Цзинь и его жены. Новая найденная гробница имеет большое значение для изучения истории и культуры царства Цзинь.

Как сообщал "Апостроф", археологи в Италии нашли роскошную гробницу железного века, в которой находилось множество оружия, украшений и колесница.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

DUO значит вдвое круче: тестируем новый IQOS 3 DUO

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: