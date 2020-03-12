В Китае обнаружили роскошную древнюю гробницу: опубликованы фото

Археологи в провинции Шаньси на севере Китая обнаружили гробницу представительницы благородных кровей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс russian.china.org.cn.

Такая находка на данный момент считается крупнейшей из усыпальниц династии Восточная Чжоу (770-256 гг. до н.э.), которые были обнаружены в провинции. Данная гробница длиной 14,3 м и шириной 13,5 м была обнаружена на кладбище Цюцзячжуан.

Археологи изучили структуру и особенность захоронения и сделали вывод, что в ней может быть похоронена жена одного из князей царства Цзинь, которое было вассальным государством в эпоху династии Восточная Чжоу.

Гробницу разграбили расхитители, но там еще остались более 1700 реликвий: небольшая посуда и инструменты, изготовленные из различных материалов, таких как керамика, медь, железо, золото, нефрит, камень и кость. Найденные ценности имеют очевидные культурные особенности позднего периода правления царства Цзинь.

Отмечают, что ранее на том же кладбище также были найдены пять крупных групп усыпальниц, каждая из которых состояла из трех гробниц.

Исследователь из Института археологии провинции Шаньси Тянь Цзяньвэнь заявил, что в них могут быть похоронены князь царства Цзинь и его жены. Новая найденная гробница имеет большое значение для изучения истории и культуры царства Цзинь.

Как сообщал "Апостроф", археологи в Италии нашли роскошную гробницу железного века, в которой находилось множество оружия, украшений и колесница.