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Разработан новый супербыстрый и дешевый тест на коронавирус

среда, 18 марта 2020, 12:04
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В Таиланде в Институте науки и технологий разработали тест, который позволяет проверить наличие коронавируса COVID-19 в организме человека.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, уточняется, что новый тест от тайских ученых позволит получить результат за 30-45 минут. В данный момент известно, что испытания теста еще не проводились, их запланировали на следующий месяц. Для испытаний планируют изготовить 4 тысячи экспресс-тестов в день.

В издании отмечают, что приблизительная стоимость такого теста составит 15 долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее родственники 33-летней женщины, которая умерла из-за коронавируса, обвинили врачей в том, что они ее вовремя не протестировали на наличие COVID-19 и лечили антибиотиками. Следует отметить, что женщина умерла, так и не дождавшись результатов своего анализа на коронавирус.

До этого известный врач указала, что в отдельных городах Украины критический дефицит с тестами на коронавирус и врачи не спешат их тратить, проводя лечение больных по симптомам, что может привести к трагедии.

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