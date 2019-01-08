Одна из главных целей: в Италии оценили вероятность трансфера лидера "Динамо"

Журналист авторитетного итальянского издания La Gazetta dello Sport Эмануэле Джильянелли оценил вероятность трансфера лидера "Динамо" Виктора Цыганкова в "Рому".

В комментарии сайту Tribuna.com Джильянелли подтвердил интерес к Цыганкову со стороны "Ромы".

"Этот трансфер вполне вероятен. Цыганков - одна из главных целей спортивного директора "Ромы" Рамона Мончи. Да, его позиция занята Дженгизом Ундером, но тот имеет несколько предложений и может покинуть "Рому" летом. Но даже если он передумает, такой большой клуб как "Рома", выступающий в Лиге чемпионов, обязан иметь двух высококлассных футболистов на этой позиции", - сказал Джильянелли.

"Что касается сомнений относительно будущего главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо в клубе, то хороший футболист никогда не будет бесполезным. При любом тренере ему найдут применение", - добавил журналист.

Напомним, как ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" не хочет продавать Цыганкова в зимнее межсезонье, а также оценило своего капитана в огромную сумму.