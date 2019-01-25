Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

25 января в Лондоне состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором сыграют местный "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится на стадионе "Эмирейтс".
АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Начало встречи в 21:55.
Прямую трансляцию противостояния двух английских топ-клубов можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч! Футбол 1". В Украине трансляция не запланирована.
Напомним, что после смены главного тренера "Манчестер Юнайтед" добыл семь побед кряду.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Арсенал" обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии.