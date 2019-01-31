Украинский футболист провел феерический матч в Европе: опубликовано видео

Украинский полузащитник Роман Безус вывел "Гент" в финал Кубка Бельгии. В полуфинальном матче украинец забил гол, а также реализовал решающий послематчевый пенальти.

Гол Безуса ударом головой в компенсированное ко второму тайму время спас "Гент" от вылета из Кубка и перевел игру в овертайм - 2:2 при том, что первый полуфинальный матч завершился с тем же счетом.

В серии послематчевых пенальти Безус подошел к мячу при счете 3:3 и нанес решающий удар - 4:3.

Для украинского полузащитника этот матч был только вторым в составе "Гента". Ранее он перешел в этот клуб из "Сент-Трюйдена".

Отметим, что в составе "Гента" полный матч также провел украинец Роман Яремчук, а Игорь Пластун был заменен на 38-й минуте.

В финале Кубка Бельгии "Гент" сыграет против "Мехелена".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что экс-капитан "Динамо" дебютировал в Европе с курьезного автогола.