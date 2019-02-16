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Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира в Солт-Лейк Сити: расписание трансляций

суббота, 16 февраля 2019, 09:24

16 февраля в американском Солт-Лейк Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на дистанции в 10 километров.

БИАТЛОН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОЙ ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ

Начало гонки - в 19.05.

Прямую трансляцию женской гонки преследования можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 685 очков. Вторую позицию занимает еще одна итальянка Лиза Витоцци (675). В тройку также входит норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (597). Лучшая из украинок - Юлия Джима (150) находится на 33-м месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей женской спринтерской гонки в Солт-Лейк Сити стала Олсбю-Ройселанн.

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