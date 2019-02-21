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"Динамо" получит мощную поддержку на битву с "Олимпиакосом"

четверг, 21 февраля 2019, 16:20

На первый матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим "Олимпиакос" продано около 40 тысяч билетов. Встреча состоится сегодня, 21 февраля, в Киеве на стадионе "Олимпийский". Напомним, что в первом матче "Олимпиакос" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 2:2.

ДИНАМО - ОЛИМПИАКОС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Начало матча в 22:00

Данные предоставлены по состоянию на 12 часов дня, поэтому количество фанатов на стадионе может быть и большим. Также сообщается, что на "Олимпийском" будут использоваться новые терминалы, которые считывают билеты с экранов мобильных устройств.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" разгромило "Ювентус" в юношеской Лиге чемпионов.

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