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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Шахтер - Александрия: расписание трансляций

понедельник, 25 февраля 2019, 10:10

25 февраля в матче 19-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет с "Александрией". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 19:00.

Транслировать противостояние донецкого и александрийского коллективов в прямом эфире будет телеканал "Футбол 1".

Главный арбитр - Ярослав Козык.

После 18 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 45 очков. "Александрия" занимает третью позицию, имея в активе 36 очков.

В первом круге "Шахтер" обыграл "Александрию" на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Марлоса и Коваленко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел крупное поражение и вылетел из Лиги Европы.

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