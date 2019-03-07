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Челси - Динамо: прогноз экспертов на матч Лиги Европы

четверг, 07 марта 2019, 12:25

7 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между лондонским "Челси" и киевским "Динамо". Футбольные эксперты дали свои прогнозы на битву английского и украинского клубов.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Экс-защитник сборной Украины, тренер Александр Головко считает, что у "Динамо" будет шанс забить в контратаках:

"Если судить по задачам, которые стоят в текущем сезоне перед "Динамо", то жребий не самый лучший, а если по состоянию команд, - не самый худший. Соперник киевлян сейчас не в лучшем тонусе. "Динамо" на этом фоне выглядит более готовым коллективом. Не думаю, что "Динамо" станет много атаковать в Лондоне, но если будут контратаки, то динамовская молодежь сможет забить. У Русина шанс появится. Судя по матчу АПЛ "Челси" с "Тоттенхэмом", можно сказать, что "Динамо" в гостях будет сложно. "Челси" дома - команда атакующая и будет интересно глянуть, что они предложат в Лиге Европы", - цитирует Головко "Команда №1".

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Экс-защитник "Динамо" Олег Кузнецов ставит на победу "Челси" со счетом 2:1:

"Динамо", скорее всего, будет играть от обороны. Игровая, командная дисциплина, взаимоподстраховка, полная самоотдача в борьбе за владение мячом, стараться не пропустить - все это может дать приемлемый результат в этой тяжелой игре при аншлаге на трибунах. Думаю, что счет в гостевом матче будет 2:1 в пользу лондонцев, а дома на "Олимпийском" парни Александра Хацкевича постараются решить поставленную задачу, ведь в настоящее время игроки "Динамо" находятся в хорошем игровом тонусе", - сказал Кузнецов, передает Footboom.com.

Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Ребров уверен, что "Динамо" находится в более выгодном положении, чем "Челси":

"Сейчас "Динамо" находится в выгодном положении. На команду не давит такой груз ответственности за результат, который был по ходу всего турнира. Вышли бы на "Славию" - тогда да. Все бы говорили: "Обязаны проходить". В нынешней ситуации футболисты могут раскрепоститься и показать все свои лучшие качества. Нет никакого давления, можно выйти и продемонстрировать хороший футбол на фоне такого противника. Потери отдельных исполнителей - это всегда плохо. Но я вижу, что у "Динамо" есть команда, есть костяк, а это самое главное", - приводит слова Реброва "Команда №1".

Матч "Челси" - "Динамо" пройдет сегодня, 7 марта.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что известный журналист назвал сильные стороны "Челси".

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