Названо имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Сербский полузащитник голландского "Аякса" Душан Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Тадич занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В ответном матче 1/8 финала с "Реалом" (4:1) Тадич забил гол и отдал две результативные передачи.

Также на награду претендовали: голкипер "Тоттенхэм Хотспур" Уго Льорис, отыгравший на ноль в матче с дортмундской "Боруссией" (1:0), нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сделавший дубль во встрече с ПСЖ (3:1), а также форвард "Порту" Мусса Марега, забивший гол и отдавший голевую передачу в поединке с "Ромой" (3:1).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что вылет ПСЖ из Лиги чемпионов высмеяли яркими фотожабами.