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Ювентус - Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

вторник, 12 марта 2019, 12:11

12 марта в Турине состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Атлетико". Встреча пройдет на стадионе "Альянц". В первом матче "Атлетико" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0.

ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,70. Ничья оценивается коэффициентом 3,65. На успех "Атлетико" предлагается коэффициент 5,60.

ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

При этом, фаворитом в борьбе за выход в четвертьфинал считается "Атлетико". Коэффициент на проход испанцев составляет 1,28. При этом, на выход в 1/4 финала "Ювентуса" дается коэффициент 3,77.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Ювентус" обыграл "Наполи" в скандальном матче чемпионата Италии.

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