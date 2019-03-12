Ювентус - Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

12 марта в Турине состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Атлетико". Встреча пройдет на стадионе "Альянц". В первом матче "Атлетико" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0.

ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,70. Ничья оценивается коэффициентом 3,65. На успех "Атлетико" предлагается коэффициент 5,60.

ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

При этом, фаворитом в борьбе за выход в четвертьфинал считается "Атлетико". Коэффициент на проход испанцев составляет 1,28. При этом, на выход в 1/4 финала "Ювентуса" дается коэффициент 3,77.

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Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Ювентус" обыграл "Наполи" в скандальном матче чемпионата Италии.