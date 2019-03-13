Бавария - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

13 марта в Мюнхене состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Ливерпулем".

БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

По мнению букмекеров, "Бавария" является фаворитом ответного матча. На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 2,14, на ничейный результат - 3,70, а на успех "Ливерпуля" - 3,35.

При этом шансы команд на выход в четвертьфинал практически равны. На проход "Баварии" букмекеры дают коэффициент 1,96, а на то, что дальше пройдет "Ливерпуль" - 1,90.

Напомним, в первом матче команды сыграли в ничью - 0:0.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Ливерпуль" потерял важные очки в чемпионской гонке английской Премьер-лиги.