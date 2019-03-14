Где смотреть онлайн Динамо - Челси: расписание трансляций

14 марта в Киеве состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и лондонским "Челси". Встреча команд пройдет на НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 19.55.

В прямом эфире матч "Динамо" - "Челси" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка будет доступна на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первой игре "Динамо" на выезде проиграло "Челси" со счетом 0:3.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что перед ответным матчем против "Челси" "Динамо" одержало разгромную победу в чемпионате Украины.