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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн мужскую эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн мужскую эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

суббота, 16 марта 2019, 10:45

16 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону состоится мужская эстафета.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МУЖСКОЙ ЭСТАФЕТЫ

Начало гонки - в 17.30.

Транслировать мужскую эстафету чемпионата мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В прямом эфире гонку также покажет российский телеканал "Первый канал". Также трансляция эстафеты будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Украину в гонке представят Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинские биатлонисты провалились в индивидуальной гонке чемпионата мира.

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