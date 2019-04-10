Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

9 и 10 апреля состоялись первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов, по итогам которых интрига умерла лишь в одной встрече.

В Ливерпуле местный одноименный клуб не испытал проблем в матче с "Порту", обыграв соперника со счетом 2:0. Именно в этой паре, скорее всего, уже определился полуфиналист турнира.

В Лондоне все было вовсе не так просто. Местный "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Сити" и встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Впереди у "шпор" сложнейший выезд в Манчестер.

В Амстердаме "Аякс" принимал "Ювентус" и должен был обыгрывать чемпиона Италии, но встреча завершилась вничью 1:1, что оставляет больше шансов команде Криштиану Роналду.

В Манчестере местный "Манчестер Юнайтед" играл против "Барселоны", которая праздновала минимальную победу 1:0. Такой результат оставляет крайне мало шансов "дьяволам", хотя стоит вспомнить их сенсационный результат на прошлой стадии в битве с ПСЖ.

Ответные игры пройдут уже на следующей неделе.