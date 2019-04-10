Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: видеообзор

9 апреля состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".

Встреча началась для лондонского клуба не самым лучшим образом. В середине первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота "шпор" за игру рукой в штрафной Роузом. К "точке" подошел Агуэро, но аргентинец не сумел переиграть Льориса.

После этого у обеих команд были возможности для взятия ворот, однако зрители увидели лишь один мяч. Его автором стал Сон, который на 78-й минуте поразил ворота Эдерсона.

ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ВИДЕО ГОЛОВ



Напомним, что в Манчестере команды сыграют 17 апреля.

Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 78

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли (Льоренте, 87), Сон Хын Мин, Кейн (Моура, 58)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф, Д. Силва (Де Брюйне, 89), Фернандиньо, Гюндоган, Марез (Сане, 89), Агуэро (Габриэль Жезус, 71), Стерлинг

Предупреждения: Роуз - Ляпорт, Марез

ВИДЕООБЗОР МАТЧА