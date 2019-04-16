Ювентус - Аякс: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и "Аякса" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 16 апреля, в Турине.

ЮВЕНТУС - АЯКС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Ювентус: Щесны — Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Джан, Пьянич, Матюиди — Дибала, Роналду, Бернардески.

Запасные: Пинсольо, Хедира, Бардзальи, Кин, Канселу, Бентанкур, Спинаццола.

Аякс: Онана — Велтман, Блинд, де Лигт, Мазрауи — Ф. де Йонг, ван де Беек, Шене — Нерес, Тадич, Зийех.

Запасные: Варела, Магальян, де Вит, Эккеленкамп, Синкгравен, Хунтелар, Дольберг.

Начало встречи - в 22.00.

Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья - 1:1. Таким образом, в сегодняшней игре гостям нужно обязательно забивать, чтобы побороться за путевку в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы.

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Ювентус" - "Аякс".