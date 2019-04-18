Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4-3: видеообзор

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 4:3. Впрочем, по сумме двух встреч путевку в полуфинал завоевал "Тоттенхэм".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

У хозяев дублем отличился Рахим Стерлинг, еще по голу забили Бернарду Силва и Серхио Агуэро. В составе гостей два мяча на счету Сон Хын Мина и еще один гол забил Фернандо Льоренте.

"Манчестер Сити" Англия – "Тоттенхэм" Англия - 4:3 (3:2) - первый матч - 0:1

Голы: Стерлинг (4, 21), Б. Силва (11), Агуэро (59) - Сон Хын Мин (7, 10), Льоренте (73)

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Ранее "Апостроф" сообщал, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.