Мариуполь - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Мариуполя" и донецкого "Шахтера" на матч 26-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 28 апреля.
МАРИУПОЛЬ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 14:00.
Мариуполь: Шальчук, Полегенько, Дава, Яворский, Демири, Тищенко, Мишнев, Горбунов, Путря, Фомин, Вакула.
Запасные: Худжамов, Билоконь, Бугай, Проданов, Литовченко.
Шахтер: Шевченко, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Антонио, Коваленко, Соломон, Нем, Патрик, Мораес
Запасные: Трубин, Бутко, Матвиенко, Тете, Малышев, Фернандо, Кайоде
Главный арбитр - Евгений Арановский.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в 25-м туре украинской Премьер-лиги.