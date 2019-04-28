Мариуполь - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Мариуполя" и донецкого "Шахтера" на матч 26-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 28 апреля.

МАРИУПОЛЬ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 14:00.

Мариуполь: Шальчук, Полегенько, Дава, Яворский, Демири, Тищенко, Мишнев, Горбунов, Путря, Фомин, Вакула.

Запасные: Худжамов, Билоконь, Бугай, Проданов, Литовченко.

Шахтер: Шевченко, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Антонио, Коваленко, Соломон, Нем, Патрик, Мораес

Запасные: Трубин, Бутко, Матвиенко, Тете, Малышев, Фернандо, Кайоде

Главный арбитр - Евгений Арановский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в 25-м туре украинской Премьер-лиги.