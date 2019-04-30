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Тоттенхэм Хотспур - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

вторник, 30 апреля 2019, 09:10
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30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Тоттенхэм Хотспур" и голландский "Аякс". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - АЯКС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Тоттенхэма" предлагается коэффициент 2,20. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,40. На успех "Аякса" можно поставить с коэффициентом 3,10.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - АЯКС: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

При этом букмекеры считают "Аякс" фаворитом в борьбе за выход в финал. На это предлагается коэффициент 1,75. Проход "Тоттенхэма" оценивается, как 2,00.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити", "Аякс" победил "Ювентус".

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