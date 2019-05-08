Аякс - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют нидерландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф Арена". В первой игре нидерландский клуб праздновал минимальную победу со счетом 1:0.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают, что хозяева поля будут ближе к победе в этот вечер. На победу нидерландского клуба можно поставить с коэффициентом 2,0. Победа гостей оценивается букмекерами коэффициентом 3,40. Ничейный результат - 3,80.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити", а "Аякс" победил "Ювентус".