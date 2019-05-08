RU   UA   EN  

среда, 8 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Спорт

Выборы президента 2019
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

8 мая

10:36
Оле Цибульской после угона авто стали поступать угрозы
10:31
Могут сдать на металлолом: стало известно о судьбе захваченных в Крыму самолетов ВСУ
10:25
График проведения ВНО в Украине: инфографика и даты
10:25
Коломойский заявил об угрозе повторения в Украине ситуации 1917 года: видео
10:17
Очень больно: тренер "Барселоны" объяснил позор в Лиге чемпионов
10:09
Президент Ирана сделал громкое заявление по ядерной сделке
10:02
Ломаченко сразится за еще один титул: назван соперник
10:00
Аякс - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
09:58
Засветились на "гнилом" фестивале: в Киеве готовят "теплый" прием известной российской рок-группе
09:48
Fu**ing гиганты: тренер "Ливерпуля" выдал эмоциональную речь после суперпобеды над "Барселоной"
09:48
В Украине пачка сигарет подорожает до 100 гривен: опубликована инфографика
09:45
В Шереметьево произошло новое ЧП с самолетом Superjet-100: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Аякс - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

среда, 08 мая 2019, 10:00
переглянути новину українською

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют нидерландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф Арена". В первой игре нидерландский клуб праздновал минимальную победу со счетом 1:0.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают, что хозяева поля будут ближе к победе в этот вечер. На победу нидерландского клуба можно поставить с коэффициентом 2,0. Победа гостей оценивается букмекерами коэффициентом 3,40. Ничейный результат - 3,80.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити", а "Аякс" победил "Ювентус".

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Аякс - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

Ливерпуль - Барселона - 4-0 Хроника матча, видео голов

You'll never walk alone: как "Ливерпулю" устроить футбольный ад "Барселоне"

Шахтер - Львов 5-0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: