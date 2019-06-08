Украина - Сербия: видеообзор матча

7 июня во Львове сборная Украины разгромила команду Сербии в матче отбора на чемпионат Европы-2020. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 5:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

Встреча с первых минут проходила под диктовку украинской команды, которая уже к перерыву вела в счете 2:0. Дублем отметился Виктор Цыганков.

Во втором тайме в воротах соперника побывало еще три мяча. Отличались дважды Коноплянка и один раз Яремчук.

После трех туров украинцы уверенно лидируют в своей группе. В следующем туре сборная Украины сыграет против команды Люксембурга. Встреча также пройдет во Львове.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко прокомментировал фантастическую победу Украины в отборе Евро-2020.