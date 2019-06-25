"Шахтер" лишился еще одного тренера перед стартом сезона

Тренер молодежного состава "Шахтера" Валерий Кривенцов покинул клуб.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причина отставки специалиста, который проработал в клубе с 2006 года, не разглашается. "Шахтер" поблагодарил тренера за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

45-летний Кривенцов в течение 10 лет выступал за "Шахтер" в качестве игрока и был капитаном команды. В качестве тренера Кривенцов приводил "Шахтер" U19 к победе в юношеском чемпионате Украины. Также команда доходила до финала Юношеской лиги УЕФА. В сезоне-2017/18 молодежный состав "Шахтер" под руководством Кривенцова выиграл золотые медали первенства Украины.

Ранее "Шахтер" расстался с главным тренером Паулу Фонсекой, который возглавил "Рому". Вместо него наставником "Шахтера" стал португалец Луиш Каштру.

Новый сезон для "Шахтера" начнется 28 июля матчем за Суперкубок Украины против "Динамо". Встреча состоится в Одессе.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что новый главный тренер "Шахтера" озвучил планы команды на сезон.