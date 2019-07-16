Месси показал яркие формы супруги на отдыхе: фото

Форвард сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси порадовал подписчиков Instagram новым ярким фото, на котором он запечатлен со своей супругой Антонеллой Рокуццо.

На снимке пара позирует на побережье.

Как известно, на отдых в Антигуа и Барбуду Месси прибыл не только с женой, но и со своими детьми.

Напомним, что сейчас в чемпионате Испании перерыв. Первенство возобновится в августе. Недавно Месси выступал на чемпионате Южной Америки в составе сборной Аргентины, где его команда в полуфинале турнира уступила команде Бразилии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию.

Также напомним, что защитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко продолжает делиться со своими поклонниками фотографиями с отпуска.