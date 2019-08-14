Где смотреть онлайн Ливерпуль - Челси: расписание трансляций

14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится матч за Суперкубок УЕФА между английскими клубами "Ливерпуль" и "Челси".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси" можно будет посмотреть на канале "Футбол 1" и на российском телеканале "Матч ТВ".

Обслужит матч французский арбитр Стефани Фраппар, которому будут ассистировать на линиях Мануэла Николози (Франция) и Мишель О'Нил (Ирландия). Резервный арбитр - Джюнейт Чакыр (Турция).

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В минувшем сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, а "Челси" выиграл Лигу Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил "Норвич", а "Челси" крупно проиграл "Манчестер Юнайтед".