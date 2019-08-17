Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур" на матч 2-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 17 августа.
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 19:30.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Ляпорт, Зинченко, Уолкер, Гюндоган, Де Брюйне, Эрнандес, Силва, Стерлинг, Агуэро.
"Тоттенхэм Хотспур": Льорис, Роуз, Уолкер-Питерс, Санчес, Алдервейрелд, Эриксен, Ламела, Уинкс, Сиссоко, Н’Домбеле, Кейн.
Матч обслужит арбитр Майкл Оливер.
В прошлом сезоне клубы провели между собой четыре матча. В Премьер-Лиге "Манчестер Сити" дважды обыграл соперника с одинаковым счетом 1:0. А вот в Лиге чемпионов противостояние команд в 1/4 финала завершилось общей победой "Тоттенхэм Хотспур" (1:0, 3:4).
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