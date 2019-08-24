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Футболисты сборной трогательно поздравили Украину с Днем независимости: опубликовано видео

суббота, 24 августа 2019, 15:33
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Футболисты национальной сборной поздравили Украину с Днем независимости.

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Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Андрей Пятов и другие игроки записали видеопоздравление, опубликованное на YouTube-странице Украинской ассоциации футбола.

"Сегодня главный праздник нашей державы - День независимости. Мы - украинцы. Для нас большая честь выступать за национальную сборную, большая честь защищать на международной арене два самых родных цвета. Голубой и желтый - цвета наших сердец. В Украине живут наши родители, здесь растут наши дети, здесь - наши корни.

Когда играет гимн, когда звучит "Слава Украине!", когда развевается родной флаг, на любом стадионе, в любой стране мира мы отвечаем: "Героям слава!" Наши победы - это наша благодарность защитникам Украины, благодарность каждому болельщику. Пусть ваши сердца каждый день будут наполнены гордостью тем, что мы - украинцы. Мы гордимся нашей страной, любим ее. С Днем независимости, Украина!" - сказали футболисты.

Ранее "Апостроф" публиковал эксклюзивные фото президентов на праздновании Дня Независимости.

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