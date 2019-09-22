Челси - Ливерпуль: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Ливерпуля" на матч 6-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 22 сентября.

ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 18:30.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Маунт, Абрахам

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Пулишич, Педро, Батшуайи

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино

Запасные : Келлехер, Гомес, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Брюстер, Шакири

Обслужит матч арбитр Майкл Оливер. В качестве его ассистентов выступят Стюарт Берт и Саймон Беннетт.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ливерпуль" уверенно лидирует, набрав 15 очков. "Челси" расположился на 9-м месте, имея в активе 8 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Челси" проиграл "Валенсии", "Ливерпуль" уступил "Наполи".