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Где смотреть онлайн Атлетико - Реал: расписание трансляций

пятница, 27 сентября 2019, 12:33
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В субботу, 28 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридскими "Атлетико" и "Реалом". Игра пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между мадридскими коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также столичное дерби Испании покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Между собой команды провели всего 177 матчей. В 92 случаях победу праздновал "Реал", 41 игра завершилась вничью и еще 44 встречи выиграл "Атлетико".

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" лидирует, набрав в 6 матчах 14 очков. "Атлетико" находится на 3-м месте, имея на очко меньше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" получила смешной штраф за трансферные махинации.

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