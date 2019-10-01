Где смотреть онлайн Локомотив - Атлетико: расписание трансляций

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Локомотив" и испанский "Атлетико". Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена".

ЛОКОМОТИВ - АТЛЕТИКО: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между московским и мадридским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

ЛОКОМОТИВ - АТЛЕТИКО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Локомотив" и "Атлетико" ранее трижды встречались в матчах еврокубковых турниров. Две победы одержали испанцы, еще один матч завершился вничью. Разница мячей 11-4 в пользу "Атлетико".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Локомотив" обыграл "Байер", "Атлетико" сыграл вничью с "Ювентусом".