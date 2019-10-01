Реал - Брюгге: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и бельгийский "Брюгге". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

РЕАЛ - БРЮГГЕ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу королевского клуба дается коэффициент 1,20. На успех "Брюгге" можно поставить с коэффициентом 15,00. Ничья оценивается коэффициентом 6,00.

РЕАЛ - БРЮГГЕ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В данный момент "Брюгге" занимает второе место в турнирной таблице группы А, имея в активе одно очко. "Реал" находится на последнем, 4-м месте, не набрав ни одного очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Реал" проиграл ПСЖ, "Брюгге" сыграл вничью с "Галатасараем".