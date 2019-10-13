Где смотреть онлайн Усик - Уизерспун: расписание трансляций

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на "Винтраст Арене" состоится боксерский поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном.

УСИК - УИЗЕРСПУН: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Ориентировочное начало боя - в 06:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале "Интер".

УСИК - УИЗЕРСПУН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Для Усика это будет дебютный бой в супертяжелом дивизионе. В 16 предыдущих боях на профессиональном ринге, которые проходили в тяжелом весе, украинец одержал 16 побед, 12 из них были досрочными.

В свою очередь Уизерспун провел в профессионалах 41 поединок. На его счету 38 побед (29 нокаутом) и всего 3 поражения.

Напомним, что в США невероятный ажиотаж вокруг боя Усика.