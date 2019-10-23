Неудача "Шахтера", крупные победы английских и французских грандов: все результаты Лиги чемпионов 22 октября

22 октября состоялись восемь матчей 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20. Донецкий "Шахтер" дома не сумел обыграть загребское "Динамо", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм Хотспур" и ПСЖ одержали крупные победы над "Аталантой", "Црвеной Звездой" и "Брюгге" соответственно.

Группа A

"Брюгге" Бельгия – "ПСЖ" Франция - 0:5 (0:1)

Голы: Икарди (7, 63), Мбаппе (61, 79, 83)

"Галатасарай" Турция – "Реал" Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Кроос (18)

Положение команд: ПСЖ - 9, Реал - 4, Брюгге - 2, Галатасарай - 1.

Группа B

"Тоттенхэм Хотспур" Англия – "Црвена Звезда" Сербия - 5:0 (3:0)

Голы: Кейн (9, 72), Сон Хын Мин (16, 44), Ламела (57)

"Олимпиакос" Греция – "Бавария" Германия - 2:3 (1:1)

Голы: Эль-Араби (23), Гильерме (79) - Левандовски (34, 62), Толиссо (75)

Положение команд: Бавария - 9, Тоттенхэм - 4, Црвена Звезда - 3, Олимпиакос - 1.

Группа C

"Шахтер" Украина – "Динамо" Загреб Хорватия - 2:2 (1:1)

Голы: Коноплянка (16), Додо (75) - Ольмо (25), Оршич (60, с пенальти)

"Манчестер Сити" Англия – "Аталанта" Италия - 5:1 (2:1)

Голы: Агуэро (34, 38, с пенальти), Стерлинг (58, 64, 69) - Малиновский (28, с пенальти)

Положение команд: Манчестер Сити - 9, Динамо Загреб, Шахтер - 4, Аталанта - 0.

Группа D

"Ювентус" Италия – "Локомотив" Россия - 2:1 (0:1)

Голы: Дибала (77, 79) - Миранчук (30)

"Атлетико" Испания – "Байер" Германия - 1:0 (0:0)

Гол: Мората (78)

Положение команд: Ювентус, Атлетико - 7, Локомотив - 3, Байер - 0.