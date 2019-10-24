Сверхважная победа "Интера" и поражение российского чемпиона: все результаты Лиги чемпионов 23 октября

23 октября состоялись восемь заключительных матчей 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20. Вот все результаты игрового дня.

Группа E

Фавориты квартета в лице "Ливерпуля" и "Наполи" одержали дежурные победы. Английский клуб разгромил бельгийский "Генк", а итальянский коллектив оказался сильнее австрийского "Зальцбурга".

"Генк" Бельгия - "Ливерпуль" Англия - 1:4

Голы: Одей, 88 - Окслейд-Чемберлен, 2; Окслейд-Чемберлен, 57; Мане, 77; Салах, 87.

"Зальцбург" Австрия - "Наполи" Италия - 2:3

Голы: Холанд, 40 (с пенальти); Холанд, 72 - Мертенс, 17; Мертенс, 64; Инсинье, 73.

Положение команд: "Наполи" - 7, "Ливерпуль" - 6, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1.

Группа F

Лидерство в квартете захватила "Барселона", одержавшая тяжелейшую победу в Праге над местной "Славией". В другом матче группы "Интер" взял верх над дортмундской "Боруссией". Для итальянского клуба эта победа стала первой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Славия" Чехия - "Барселона" Испания - 1:2

Голы: Борил, 50 - Месси, 3; Олайинка, 57 (автогол).

"Интер" Италия - "Боруссия" Германия - 2:0

Голы: Мартинес, 22; Кандрева, 89.

Положение команд: "Барселона" - 7, "Интер" - 4, "Боруссия" - 4, "Славия" - 1.

Группа G

После отчетного тура ситуация в этом квартете окончательно запуталась. Лидеры после 2-го тура "Зенит" и "Лион" проиграли "РБ Лейпциг" и "Бенфике" соответственно, что до предела закрутило интригу в группе.

"РБ Лейпциг" Германия - "Зенит" Россия - 2:1

Голы: Лаймер, 49; Забитцер, 59 - Ракицкий, 25.

"Бенфика" Португалия - "Лион" Франция - 2:1

Голы: Силва, 4; Пицци, 86 - Депай, 70.

Положение команд: "РБ Лейпциг" - 6, "Зенит" - 4, "Лион" - 4, "Бенфика" - 3.

Группа H

В матче лидеров квартета сильнее оказался "Челси". "Валенсия" не смогла обыграть аутсайдера группы "Лилль", что в дальнейшем может серьезно ударить по амбициям клуба пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Аякс" Нидерланды - "Челси" Англия - 0:1

Гол: Батшуайи, 86.



"Лилль" Франция - "Валенсия" Испания - 1:1

Голы: Иконе, 90+5 - Черышев, 63.

Удаление: Диахаби, 84 ("Валенсия").

Положение команд: "Аякс" - 6, "Челси" - 6, "Валенсия" - 4, "Лилль" - 1.