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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Арсенал: расписание трансляций

вторник, 29 октября 2019, 09:59
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В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Ливерпуль" - "Арсенал".

Начало матча в 21:30.

Прямую трансляцию противостояния между мерсисайдцами и лондонцами можно будет посмотреть на канале "Сетанта Спорт Украина" и "Матч ТВ".

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" прошел "Милтон Кинс" (2:0), а "Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест" (5:0).

В минувшем сезоне "Ливерпуль" и "Арсенал" провели между собой две встречи. В Лондоне команды не смогли определить победителя - 1:1, а в Ливерпуле хозяева разгромили гостей со счетом 5:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал феерическую победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.

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