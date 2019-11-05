Боруссия - Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 5 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся немецкая "Боруссия" и итальянский "Интер". Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

БОРУССИЯ - ИНТЕР: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу немецкого клуба предлагается коэффициент 1,97. На успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 3,80. Ничья оценивается коэффициентом 3,55.

БОРУССИЯ - ИНТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ

"Интер" занимает второе место в группе F Лиги чемпионов, одержав одну победу при одной ничьей и одном поражении. "Боруссия" находится на третьей позиции, набрав те же четыре очка.

Двумя неделями ранее матч в Милане между командами завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" громко опозорилась в чемпионате Германии.