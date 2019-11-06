Где смотреть онлайн Аталанта - Манчестер Сити: расписание трансляций

В среду, 6 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

АТАЛАНТА - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи - в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между итальянским и английским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский телеканал "Матч! Футбол 2".

АТАЛАНТА - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы C Лиги чемпионов, набрав 9 очков. "Аталанта" идет последней, проиграв все три своих матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что европейский топ-клуб уволил тренера после громкого позора.