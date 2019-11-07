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Где смотреть онлайн Копенгаген - Динамо: расписание трансляций

четверг, 07 ноября 2019, 09:20
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В четверг, 7 октября, состоится матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и киевским "Динамо". Встреча пройдет в Копенгагене на стадионе "Паркен".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Копенгаген" - "Динамо".

Начало матча в 19:55.

Прямая трансляция противостояния между датским и украинским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также матч можно посмотреть на российском канале "Матч! Футбол 1".

КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После трех туров "Копенгаген" и "Динамо" делят 1-е место в группе В, набрав по пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира "Динамо" и "Копенгаген" сыграли вничью в Киеве.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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