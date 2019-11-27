Где смотреть онлайн Барселона - Боруссия: расписание трансляций

27 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанская "Барселона" и немецкая "Боруссия" Дортмунд. Поединок состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Смотрите прямую трансляцию игры "Барселона" - "Боруссия" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между испанским и немецким коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также поединок покажет российский телеканал "Матч! Футбол 3".

БАРСЕЛОНА - БОРУССИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом туре клубы сыграли вничью со счетом 0:0. После четырех туров "Барселона" является лидером группы F, набрав восемь очков. "Боруссия" занимает второе место, имея в активе три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Барселона" сыграла вничью со "Славией", "Боруссия" обыграла "Интер".