Старались читать игру: тренер "Шахтера" прокомментировал исторический результат с английским топ-клубом

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионом с "Манчестер Сити" (1:1).

Слова Каштру приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".

"Мы постарались показать ДНК "Шахтера". Но играли с командой, которая нам не давала это делать в полной мере. Не все вещи получились. Мы также многое не позволяли "Манчестер Сити". Хорошая стратегическая встреча.



Старались читать игру лучшим образом, понять, как она может пойти. Постоянно в зону забегал Канселу. Потому выпустили Соломона, он мог бы воспользоваться свободным пространством. Хотя делали это не так часто, но он нашел зону, момент. Хорошая позиционная атака", - сказал Каштру.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР:ВИДЕООБЗОР



Благодаря ничьей "Шахтер" прервал серию из трех поражений в матчах с "Манчестер Сити" с общим счетом 0:12. Кроме того, донецкий клуб впервые в истории не проиграл английскому клубу на его поле. Ранее "горняки" потерпели два поражения - 0:2 и 0:6.

"Шахтер" перед последним туром на одно очко опережает загребское "Динамо", и на два - "Аталанту". В 6-м туре "Шахтер" дома сыграет с "Аталантой", а "Динамо" на своем поле примет "Манчестер Сити". Матчи состоятся 11 декабря.

Ранее "Апостроф" публиковал все результаты Лиги чемпионов 26 ноября.