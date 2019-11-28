Александрия - Вольфсбург: последние новости перед игрой

28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов украинская "Александрия" встретится с немецким "Вольфсбургом". Онлайн-трансляция матча "Александрия" - "Вольфсбург" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Обе команды понесли серьезные потери перед матчем. Украинский клуб не сможет рассчитывать на травмированных Евгения Протасова и Артема Ситало. "Вольфсбургу" не поможет Игнасио Камачо, который также испытывает проблемы со здоровьем.

Футболисты "Александрии" выйдут на поле в желтых футболках, вратарь сыграет в черной. Немцы наденут красные майки, а голкипер будет в голубой.

Напомним, что в первом круге "Александрия" уступила "Вольфсбургу" со счетом 1:3. Команды выступают в группе I. После четырех туров "Александрия" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав три очка. "Вольфсбург" находится на втором месте, имея в активе пять очков.

Ранее "Апостроф" публиковал слова тренера "Вольфсбурга", который оценил силу "Александрии".