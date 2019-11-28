Александрия - Вольфсбург: стартовые составы

Стали известны стартовые составы украинской "Александрии" и немецкого "Вольфсбурга" на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 28 ноября.

АЛЕКСАНДРИЯ - ВОЛЬФСБУРГ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:55.

Александрия: Панькив, Бабогло, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Банада, Гречишкин, Шастал, Запорожан, Ковалец, Лучкевич.

Вольфсбург: Кастельс, Виллиам, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Арнольд, Гилавоги, Жоао Виктор, Брума, Вегорст, Мехмеди.

Обслужит матч австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шутенгрюбером. Ему будут помогать судьи на линиях Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Резервный арбитр - Рене Айснер.

АЛЕКСАНДРИЯ - ВОЛЬФСБУРГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном", "Вольфсбург" проиграл "Генту".