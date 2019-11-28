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Мальме - Динамо: стартовые составы

четверг, 28 ноября 2019, 20:53
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Стали известны стартовые составы шведского "Мальме" и киевского "Динамо" на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 28 ноября.

МАЛЬМЕ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Мальме: Далин, Ларссон, Нильсен, Бентгссон, Сафари, Бачиру, Бонке, Траустасон, Рикс, Бергет, Розенберг

Запасные: Меличарек, Антонссон, Бехимо, Галл, Кнудсен, Молинс, Ракип

Динамо: Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Вербич, Беседин

Запасные: Бойко, Соль, Шапаренко, де Пена, Гармаш, Караваев, Родригеш

Обслужит матч чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецем. Ему будут помогать судьи на линиях Иво Надворник и Томаш Мокруш. Резервный арбитр - Мирослав Зелинка.

МАЛЬМЕ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном".

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