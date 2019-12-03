Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

В среду, 4 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи в 21:30.

Прямую трансляцию противостояния между манкунианским и лондонским клубами можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo и Okko, а также на телеканале "Беларусь 5".

После 14 туров "Манчестер Юнайтед" занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе "красных дьяволов" 18 очков. "Тоттенхэм Хотспур" находится на 5-й позиции в таблице, имея в активе 20 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый английский клуб назвал имя нового тренера.