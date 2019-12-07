Где смотреть онлайн Руис - Джошуа: расписание трансляций

7 декабря состоится чемпионский бой в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом и американцем Энтони Джошуа. Поединок состоится в Эд-Диръии (Саудовская Аравия). Смотрите прямую трансляцию боя Руис - Джошуа на "Апострофе".

Начало вечера бокса в 21:30 по киевскому времени. Сам поединок начнется ориентировочно в 23:00.

На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые принадлежат Руису.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале "Интер". Также бой покажет российский "Первый канал".

РУИС - ДЖОШУА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что Руис и Джошуа впервые провели бой 1 июня 2019 года. Тогда мексиканец одержал сенсационную победу и впервые в карьере стал чемпионом мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Джошуа уволил тренера после поражения от Руиса.