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Где смотреть онлайн Руис - Джошуа: расписание трансляций

суббота, 07 декабря 2019, 21:25
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7 декабря состоится чемпионский бой в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом и американцем Энтони Джошуа. Поединок состоится в Эд-Диръии (Саудовская Аравия). Смотрите прямую трансляцию боя Руис - Джошуа на "Апострофе".

Начало вечера бокса в 21:30 по киевскому времени. Сам поединок начнется ориентировочно в 23:00.

На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые принадлежат Руису.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале "Интер". Также бой покажет российский "Первый канал".

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Напомним, что Руис и Джошуа впервые провели бой 1 июня 2019 года. Тогда мексиканец одержал сенсационную победу и впервые в карьере стал чемпионом мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Джошуа уволил тренера после поражения от Руиса.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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