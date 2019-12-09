Где смотреть онлайн Аякс - Валенсия: расписание трансляций

10 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся голландский "Аякс" и испанская "Валенсия". Поединок состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена". Смотрите прямую трансляцию игры "Аякс" - "Валенсия" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между "Аяксом" и "Валенсией" можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 3".

АЯКС - ВАЛЕНСИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Аякс" разгромил "Валенсию" на выезде со счетом 3:0. После пяти туров "Аякс" лидирует в турнирной таблице группы Н, набрав 10 очков. "Валенсия" занимает второе место, имея в активе восемь очков. Для выхода в плей-офф команды может устроить ничья, если в параллельном матче "Челси" проиграет "Лиллю". В случае успеха англичан, "Аякс" будет достаточно сыграть вничью, а вот "Валенсии" нужно будет обязательно побеждать.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Аякс" победил "Лилль", "Валенсия" сыграла вничью с "Челси".