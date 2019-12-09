Интер - Барселона: прогноз букмекеров на матч 10 декабря

10 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Интер" и испанская "Барселона". Поединок состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Онлайн-трансляция матча "Интер" - "Барселона" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка итальянский клуб. На победу "Интера" дается коэффициент 1,61. На успех испанского клуба можно поставить с коэффициентом 4,75. Ничья оценивается коэффициентом 4,20.

ИНТЕР - БАРСЕЛОНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В первом круге "Барселона" обыграла "Интер" со счетом 2:1. После пяти туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 11 очков. Каталонский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф. "Интер" с семью очками находится на второй позиции. Итальянскому клубу для выхода необходимо побеждать "Барселону", так как дортмундская "Боруссия" в параллельном матче, скорее всего, обыграет чешскую "Славию".

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Барселона" победила "Боруссию", "Интер" обыграл "Славию".