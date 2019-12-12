RU  UA  EN

четверг, 12 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Динамо Киев
Александрия

Новости

12 декабря

15:56
Растет достойная смена: Оля Полякова похвасталась талантами старшей дочери
15:30
Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций
15:23
Аниме, БДСМ и рекордная активность: PornHub показал любопытную статистику по шалунам из Украины
14:50
Динамо - Лугано: прогнозы экспертов на решающий матч Лиги Европы
14:10
Где смотреть онлайн Гент - Александрия: расписание трансляций
14:08
Фаны Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" и впали в истерику - на премьеру попадут не все
14:05
Где смотреть женский спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций
12:45
Гент - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
12:00
Российский топ-хоккеист травмировал судью жестким приемом: видео
11:51
Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна: названа сумма сделки
11:20
Это вам не "Олимпик": болельщики ярко отреагировали на вылет "Шахтера" из Лиги чемпионов
11:17
Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместный трек "Вільна" - текст певицам написала alyona alyona
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Гент - Александрия: расписание трансляций

четверг, 12 декабря 2019, 14:10
переглянути новину українською

В четверг, 12 декабря, состоится матч заключительного тура группового турнира Лиги Европы между украинской "Александрией" и бельгийским "Гентом". Игра пройдет в Генте. Смотрите прямую трансляцию игры "Гент" - "Александрия" на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между украинским и бельгийским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

В матче второго тура группового этапа "Александрия" принимала "Гент" во Львове. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Если "Гент" уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы и ведет борьбу за первое место в группе, то "Александрия" шансов выйти в плей-офф уже не имеет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист провел феерический матч в Европе.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Гент - Александрия: онлайн трансляция

Динамо - Лугано: онлайн трансляция

Бавария - Тоттенхэм - 3:1 Хроника матча, видео голов

Атлетико - Локомотив - 2:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: